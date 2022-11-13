Beyoğlu'nda patlama meydana geldi!

Taksim İstiklal Caddesi'nde henüz neden kaynaklandığı belirlenemeyen bir patlama yaşandı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan üç katlı ahşap binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde alevler tüm daireyi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Patlamanın sesi çevreden duyulurken, caddede yürüyen vatandaşların kaçıştığı görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada can kaybı ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Patlamanın ardından polis ekipleri İstiklal Caddesi'ni boşaltılırken, Taksim Camisi de kapatıldı. Güvenlik amacıyla helikopterin de havadan denetim yaptığı görüldü.

"Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisini verdi.

Türk Kızılay'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır." denildi.

Patlama anına ilişkin görüntüler ve sonrasında oluşan panik anları kameralara böyle yansıdı.