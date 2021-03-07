Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddialarına yalanlama

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın bir algısını daha ortaya çıkardı.

Kasımpaşa'da bulunan ve Sultan Abdulaziz dönemine ait yapı olan Divanhane Eski Karakolu'nun yıkıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı, karakol binasına 'sonradan eklenen betonarme kısımların, tarihî yapıdan ayrıştırıldığı öğrenildi.

YILDIZ: "KARAKOL BİNASINA 'SONRADAN EKLENEN BETONARME KISIMLAR', TARIHÎ YAPIDAN AYRIŞTIRILMAKTADIR

Haydar Ali Yıldız; İBB yönetiminin Kasımpaşa'daki Divanhane üzerinden oluşturmaya çalıştığı algının yanlış olduğunu ve sadece algı olarak kalacağını belirterek, "Divanhane binasında yapılan her hangi bir işlem yoktur! Karakol binasına 'sonradan eklenen betonarme kısımlar', tarihî yapıdan ayrıştırılıp yıkılmaktadır" dedi.

Haydar Ali Yıldız, şunları söyledi:

"Divanhane Karakol binasının tarihî kısmı sökülerek hemen yakınına taşınacak, aslına uygun olarak inşa edilecektir. Fakat biz, sadece algı olarak kalmayan kayıplarımızı unutmayacağız. Tıpkı bu fotoğraftan taşan notaların sesi gibi."

"Arka planda Taksim Topçu Kışlası var fakat işçiler bu tarihi binaları yıkmaya ve yok etmeye başlamışlar bile. Duyduğumuz ses konserden değil, tarihe, mimariye, mirasa vurulan darbelerden yükseliyor."

"İSTANBUL MİRASININ VE TARİHİNIN NASIL YOK EDİLDİĞİNİ İÇİMİZ ACIYARAK SORGULUYORUZ"

"Şu güzel yapıları Taksim'e gittiğinde göreniniz var mı? İstanbul mirasının ve tarihinin nasıl yok edildiğini içimiz acıyarak sorguluyoruz, değil mi? Peki bu gerçekler ortadayken tarihi ayıplarını örtmeye çalışanlar ne yapıyor?"

"KARAKOL BİNASINDA YAPILAN İŞLEM YOK ETMEYE DEĞİL 'YAŞATMAYA' YÖNELİK"

"Ecdad yadigarı eserlerin restorasyonuyla yıllardır sadece binaları değil vicdanımızdaki yarayı tamir eden Ak Parti'yi tarih düşmanı gibi göstermek istiyorlar. Hakikat şu ki Karakol binasında yapılan işlem yok etmeye değil 'yaşatmaya' yönelik."

"TARIHÎ ESERLERİMİZİ SİZİN İNSAFINIZA TERK EDECEK KADAR SAF DEĞİLİZ"

"İstanbul'un mirasını savunmak CHP yönetiminin ve ekolünün haddi değildir! Tarihî eserlerimizi sizin insafınıza terk edecek kadar saf değiliz; milletimize yeteri kadar acı tecrübe yaşattığınızı unutmuyoruz. Bu acıyı CHP'ye oy veren kardeşlerimiz bile yüreklerinde hissetmiştir."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Yol geçmeyecek ama Bakanlık ısrarla Osmanlı mirası yapıyı yıkıyor, tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Ulaştırma Bakanlığı yol bahanesiyle Kasımpaşa'daki Divanhane'yi yıkmaya başlamıştı, UTK kararıyla artık yol geçmeyecek ama Ecdad Mirasını yıkmada ısrarcı" iddiasında bulunmuştu.