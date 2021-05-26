Beyaz Saray Sözcüsü gazeteciyi böyle azarladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 16 Haziran'da Cenevre'de bir araya gelecekleri açıklanan Biden-Putin görüşmesine ilişkin bir gazetecinin "Biden'ın Putin ile görüşmesi, Putin için bir ödüllendirme değil mi?" sorusuna sert yanıt verdi. Jen Psaki, "Geçen yıllarda unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür" dedi.

ABD'de gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya katılan bir gazeteci, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki’ye, Biden-Putin görüşmesine ilişkin, "Biden’ın Putin ile görüşmesi, Putin için bir ödüllendirme değil mi?" sorusunu yöneltti.

Psaki, eski ABD Başkanı Donald Trump dönemine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıllarda unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi bu şekilde yürür. İnsanlarla sadece hemfikir olduğumuzda görüşmüyoruz. Rus liderle olduğu gibi, bir dizi anlaşmazlığımızın olduğunda liderlerle görüşmek gerçekten önemlidir. Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeyi bir ödül vermek olarak görmüyoruz, görüşmeyi Amerika'nın çıkarlarını savunmanın hayati bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Cenevre'de bir araya gelecek Biden-Putin görüşmesine ilişkin bir gazetecinin "Biden'ın Putin ile görüşmesi, Putin için bir ödüllendirme değil mi?" sorusuna sert yanıt verdi



🔹Psaki, "Geçen yıllarda unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür" dedi. — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 26, 2021

BIDEN-PUTIN GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada, Biden ve Putin’in 16 Haziran’da İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Biden, 16 Haziran 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Başkan Putin ile bir araya gelecek. Liderler, istikrarı ve ABD-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik konuların yanı sıra öne çıkan sorunları görüşecek" denildi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada ise Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin durumu ve geleceğinin ele alınacağı bilgisine yer verilerek, "Stratejik istikrar konularının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etkileşim ve bölgesel sorunların çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemdeki güncel konular istişare edilecektir." ifadesi yer aldı.