AjansHaber.com.tr Dünya Beyaz Saray önünde ortalık karıştı

Beyaz Saray önünde ortalık karıştı

ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden'ın destekçileri arasında arbede çıktı.

ABD'de başkanlık seçimleri devam ediyor. Tüm dünya merakla ABD'nin 46. başkanını bekliyor.

ABD genelinde genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump’ın ve ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın destekçileri arasında arbede çıktı. Seçimden saatler önce Ulusal Muhafızlar bazı kentlerde sokağa çıkarken, bazı kentlerde mağaza sahipleri, olası protestolara karşı vitrin camlarını kontraplaklarla kapatmıştı.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Saldırı anında sesleri duyulan Türkler anlattı
ABD'de oy kullananların sayısı 98 milyona yaklaştı
Terör saldırısında 2 kadın ve 1 polisi kurtardılar
Çocukları vaftiz edip cepheye sürüyorlar
"Şuşa’ya bir nefes kadar yakınız!"
Fransız Neo-Naziler Karabağ’da Ermeni saflarında
Atlar Türkiye ve Azerbaycan renklerine boyandı