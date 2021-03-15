Beyaz Saray, Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştıklarını doğruladı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında, Kuzey Kore ile ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine, “Kuzey Kore ile iletişime geçmeye çalıştığımız haberlerini teyit edebilirim. Birçok kanalı bunun için kullandık” dedi.

“Amacımız gerginliği azaltmak ancak geri dönüş alamadık”

Bu konuda eski yönetimlerden birçok kişiyle de görüştüklerini ve Kuzey Kore konusunda Japon ve Kuzey Koreli ortaklarıyla çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Psaki, "Bizim amacımız diplomasi, hep de böyle oldu. Amacımız, gerginliği azaltmak ancak şu ana kadar karşı taraftan herhangi bir geri dönüş alamadık" dedi.

AB ve İngiltereli taraflara “pragmatik çözüm” daveti

Psaki, Avrupa Birliği’nin (AB), Brexit anlaşmasının Kuzey İrlanda protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle İngiltere'ye karşı hukuki süreç başlatmasıyla ilgili olarak, "AB ve İngiltere hükümetini, Kuzey İrlanda'da zor elde edilen barışı korumak ve geliştirmek için pragmatik çözümleri öncelik edinmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Brexit anlaşmasına göre, İngiltere AB'den ayrılsa da Kuzey İrlanda AB ile Gümrük Birliği içinde kalmayı sürdürecekti.

AB, mart sonundan itibaren İngiltere ve Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrollerine başlanmasını istiyordu.

İngiliz hükümeti ise Kuzey İrlanda ile ticaretinde özellikle gıda ve kargo gönderiminde 1 Ekim tarihine kadar gümrük denetimi yapmayacağını açıklamıştı.

Bunun ardından AB, İngiltere'yi, Brexit anlaşmasını ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı. İngiltere ise söz konusu protokolü ihlal etmediğini savundu.