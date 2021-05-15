AjansHaber.com.tr Dünya ABD İsrail'e yine tepki gösteremedi!

Beyaz Saray: Gazetecilerin güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere ilettik

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.

İsrail, Gazze'de medya binasını vurduİsrail, Gazze'de medya binasını vurduDünya

Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" sözlerini kullandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı"
İşgalci İsrail camileri de hedef aldı!
"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz"
Radikal Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın planı
Başkanlık binasına asılan bayrakları paylaştı
Amerikalı model Bella Hadid'den Filistin'e destek
Hamile bir kadının da olduğu 6 kişi şehit oldu