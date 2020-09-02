Beyaz Saray eski sözcüsü: "Trump ülken için kendini feda et dedi"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine baş sallayıp göz kırpması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kesinlikle sana asıldı" diyerek kendisini feda edip Kuzey Kore'ye yerleşmesi gerektiği şeklinde espriler yaptığını aktardı.

Trump'ın Temmuz 2017-Temmuz 2019 arasında Beyaz Saray Sözcüsü olan Sanders'ın gelecek hafta piyasaya çıkacak 'Speaking for Myself' (Kendim için konuşmak) isimli anı kitabından alıntılar basına yansıdı.

The Guardian'ın alıntı yaptığı kitapta, Sanders, Trump ile Kim Jong-un'un 2018'deki Singapur zirvesinden de söz ediyor.

"Kendini feda edip Kuzey Kore'ye yerleş"

Toplantı masasında Kuzey Kore liderinin kendisine baş sallayıp göz kırptığını yazan eski Sözcü Sanders, daha sonra limuzinde olayı anlattığında Trump'ın "Kim Jong-un sana asıldı. Bunu yaptı. Kesinlikle sana asıldı" diyerek 'Trump yönetimi için kendisini feda edip Kuzey Kore'ye yerleşmesi gerektiğine' dair espriler yaptığını aktardı.

Doğrudan göz teması kurduk, Kim bana başını salladı ve göz kırpar gözüktü. Afalladım. Hemen başımı aşağı eğip not almaya devam ettim.

"Bana baktığını fark ettim"

Sanders, 'Singapur zirvesinin iki liderin danışmanları eşliğinde katıldığı oturumunda, Trump'ın verdiği naneli sakızı Kim'in gönülsüzce alması üzerine Trump'ın zehirli olmadığını göstermek amacıyla sakızı balon yapıp patlattığını, ardından iki liderin spor hakkında konuşmaya başladığını, söz kadın futboluna gelince başını kaldırdığını, bu sırada Kim'in kendisine baktığını fark ettiğini' anlatarak şunları ekledi: Doğrudan göz teması kurduk, Kim bana başını salladı ve göz kırpar gözüktü. Afalladım. Hemen başımı aşağı eğip not almaya devam ettim.

Tek düşünebildiğim, 'Az önce ne oldu? Herhalde Kim Jong Un demin beni gözüne kestirmedi!?

Daha sonra başkanlık limuzininde olayı anlattığında, Trump'ın "Kim Jong-un sana asıldı. Bunu yaptı. Kesinlikle sana asıldı" dediğini, kendisinin "Efendim, lütfen durun" diye itiraz ettiğini aktaran Sanders, ABD Başkanı'nın şöyle devam ettiğini belirtti: Sarah, mesele halloldu. Kuzey Kore'ye giderek ekip için kendini feda edeceksin! Kocan ve çocukların seni özleyecek, ama ülken nezdinde bir kahraman olacaksın!

"Uluyarak kahkaha atıyorlardı"

Önde gelen bir Cumhuriyetçi aileden gelen ve Arkansas Valisi seçilmeye oynayan Sanders, bu sözlerin ardından Trump ile o dönemdeki Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin 'uluyarak kahkaha attığını' yazdı.