Beştepe'de sürpriz görüşme trafiği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Görüşme, saat 15.30'da başlayacak.

Görüşmede, gündemdeki gelişmelerin yanı sıra Anayasa çalışmalarının da ele alınması bekleniyor.

Erdoğan ile Bahçeli'nin bunun yanı sıra hukuki ve ekonomik reformlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar ve gündemdeki diğer konuları da masaya yatırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içindeki bir diğer görüşmesi de Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile olacak.