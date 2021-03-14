Beşşar Esed'in eşi Esma Esed'e İngiltere'de 'savaş suçu' soruşturması

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Uluslararası Adalet Odalarından (Guernica 37) yapılan açıklamada, Suriye'de 10 yıldır devam eden iç savaşta rejimin yüz binlerce sivili öldürdüğü, keyfi olarak gözaltına aldığı ve onlara işkence ettiği vurgulandı.

Sivillere karşı işlenen savaş suçlarını etkili isimlerin teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, bu kişiler arasında Beşşar Esed'in eşi Esma Esed de sayıldı.

Esma Esed'in rejim ordusuna kamuoyu desteği vererek terör eylemlerini teşvik ettiği veya kışkırttığı belirtilen açıklamada, Guernica 37'nin bir süredir bu konuyu araştırdığı ve polisin savaş suçları birimine iki gizli dosya sunduğu aktarıldı.

Dosyalara dair detay verilmedi

Açıklamada, dosyaların ilgili makamlarca incelendiğinden detay verilemeyeceği vurgulandı.

Esma Esed'in İngiliz vatandaşı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Kanıtlar, iddiayı destekliyorsa ve sadece vatandaşlıktan çıkarılması değil aynı zamanda yargılanması da önemli." denildi.

Polisten, Times gazetesine yapılan açıklamada ise Londra Polis Teşkilatının savaş suçları birimine Suriye'de devam etmekte olan çatışmalarla ilgili 31 Temmuz 2020'de bir dosya sevk edildiği ve değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

Esma Esed hakkında terör eylemlerini kışkırttığı ve teşvik ettiği iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Londra'daki King's College'da okuyan 45 yaşındaki Esma Esed, 2000 yılında Beşşar Esed ile evlendikten sonra Suriye'ye taşınmıştı.