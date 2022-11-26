Beşiktaş'ta para istedikleri kişileri bıçaklayan 5 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi'nde 3 Kasım'da önleri kesilen biri kadın 5 kişiden zorla para almaya çalışan şüphelilerin olduğu bilgisi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucunda 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların kasten yaralama, mala zarar verme, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Şüphelilere para vermedikleri için bıçakla yaralanan 5 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri bildirildi.