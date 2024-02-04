Beşiktaş-Trabzonspor maçı canlı takip!
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, derbi maçta Trabzonspor'u ağırlıyor.
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.
CANLI SKOR
Beşiktaş: 0
Trabzonspor: 0
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk.
Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Denswil, Eren, Mehmetcan, Berat, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis.
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