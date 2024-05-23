Beşiktaş-Trabzonspor: Maç başladı
Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İşte ayrıntılar ve takımların ilk 11'leri...
Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Ghezzal, Muci, Muleka
Trabzonspor:
Uğurcan, Menuier, Denswil, Mendy, Eren, Umut Güneş, Berat Özdemir, Enis Bardhi, Edin Visca, Fountas, Onuachu
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