Beşiktaş, Şenol Güneş'le anlaşma sağladı!
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş'le anlaşma sağladı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörünü belirlemek için toplandı.
Toplantının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
Ümraniyespor maçında takımın başında olacak
Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in resmi ayrılığı sonrasında Şenol Güneş'i açıklayacak. Tecrübeli teknik adamın, pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında olması bekleniyor.
Birlikte 2 şampiyonluk yaşadı
2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ta 4 sezon görev yapan Şenol Güneş, 2 şampiyonluk yaşadı.
Siyah beyazlı takım Güneş yönetiminde çıktığı 199 maçta 117 galibiyet, 36 mağlubiyet yaşarken, 46 kez de berabere kaldı.
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