Beşiktaş-Lugano

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında bu akşam sahasında İsviçre ekiplerinden Lugano ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak.

D Grubu ilk maçında Club Brugge ile 1-1 kalan Beşiktaş, bu hafta taraftarı önünde kazanarak gruplarda rahatlamak istiyor.

İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Lugano: Saipi, Espinoza, Mai, Hajrizi, Hajdari, Bislimi, Grgic, Sabbatini, Steffen, Bottani, Celar

Maç başladı

Beşiktaş 1- 0 Lugano (İYS)

Maçtaki ilk gol temsilcimiz Beşiktaş'ın Kamerun'lu golcüsü Aboubakar'dan geldi. İlk yarı Beşiktaş'ın üstünlüğüyle 1-0 sona erdi.

16. dakikada Lugano gole yaklaştı. Bislimi'nin ceza sahası içi sağından içeri çevirdiği topa Celar'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Beşiktaş ilk şutunu attı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta kaleci Saipi topu kornere çeldi.

38. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Ghezzal'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktasının yakınından uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı başladı

Beşiktaş 2- 0 Lugano

52' Aboubakar