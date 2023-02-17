Beşiktaş, Josef de Souza ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Josef de Souza ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonunda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası ile 2021 Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Josef de Souza'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.