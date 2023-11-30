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Beşiktaş-Club Brugge

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasındaki Beşiktaş-Club Brugge maçında ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasındaki Beşiktaş-Club Brugge maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Tüpraş

Hakemler: David Smajc, David Gabrovec, Tomaz Cerne (Slovenya)

Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Onur, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain, Salih, Rebic, Cenk, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Spileers, Olsen, Onyedika, Vetlesen, Nielsen, De Cuyper, Thiago, Zinckernagel

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