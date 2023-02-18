Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuya kancayı taktı!

Devre arası transfer döneminde Amir Hadziametovic, Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Colley ve dün son olarak Maxim'i renklerine bağlayan Beşiktaş, Karagümrük forması giyen Fabio Borini ve Roma'da oynayan El Shaarawy için de girişimlerini sürdürüyor.

Andrey Santos'u kiralamak istiyor

Siyah-Beyazlı kulüp bu oyuncularla ilgili çalışmalarına devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen genç yetenek Andrey Santos'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Brezilya medyasına göre Andrey Santos Beşiktaş ile görüşmelere başladı. Brezilyalı gazeteci Lucas Pedrosa'nın haberine göre Chelsea'nin Vasco da Gama'dan kadrosuna kattığı Andrey Santos, çalışma izni alamadı. Beşiktaş, 18 yaşındaki orta saha Andrey Santos'u kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladı.

Chelsea 12.5 milyon euro ödemişti

Chelsea, 18 yaşındaki genç yıldızı 6 Ocak'ta 12.5 milyon Euro ödeyerek Vasco de Gama'dan transfer etti. Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri olan Sambacı, kariyerinde 43 maçta forma giyerken 11 gole imza attı. Brezilya U20 Takımı kaptanlığını yapan Santos, 11 maçta 6 gol atmayı başardı.