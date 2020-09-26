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Berlusconi koronavirüsten kurtulamıyor

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye yapılan yeni tip koronavirüs testinin yine pozitif sonuç verdiği açıklandı.

Tüm dünyada etkisini sürdüren ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin yakasını bırakmıyor.

2 Eylül tarihinde koronavirüs pandemisine yakalandığı açıklanan eski İtalya Başbakanı'nın tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği ifade edilmişti.

Koronavirüs test sonucu yine pozitif çıktı

İtalyan medyasından yer alan haberlere göre; sık sık yeni tip koronavirüs testi yapılan Silvio Berlusconi'nin tekrar pozitif sonuç verdiği açıklandı.

Yeni tip koronavirüs tedavisi devam ettiği belirtilen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 3 gün sonra 84 yaşına gireceği aktarıldı.

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