Berlusconi koronavirüsten kurtulamıyor
Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'ye yapılan yeni tip koronavirüs testinin yine pozitif sonuç verdiği açıklandı.
Tüm dünyada etkisini sürdüren ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin yakasını bırakmıyor.
2 Eylül tarihinde koronavirüs pandemisine yakalandığı açıklanan eski İtalya Başbakanı'nın tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiği ifade edilmişti.
Koronavirüs test sonucu yine pozitif çıktı
İtalyan medyasından yer alan haberlere göre; sık sık yeni tip koronavirüs testi yapılan Silvio Berlusconi'nin tekrar pozitif sonuç verdiği açıklandı.
Yeni tip koronavirüs tedavisi devam ettiği belirtilen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin 3 gün sonra 84 yaşına gireceği aktarıldı.
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