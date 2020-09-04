AjansHaber.com.tr Dünya Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Berlusconi hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde KOVİD-19 testi pozitif çıkan İtalya eski başbakanı hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın eski başbakanlarından 83 yaşındaki Silvio Berlusconi, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. 14 gün evinde tedavi göreceğini duyuran Berlusconi, dün gece hastaneye kaldırıldı.

DETAYLI TETKİK YAPILACAK

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, 83 yaşındaki politikacının Covid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti. Berlusconi'nin dün gece saatlerinde Milano'daki San Raffale Hastanesine kaldırıldığı bildirildi. Forza İtalya Partisi, Berlusconi'nin durumunda değişiklik olmadığını yalnızca detaylı tetkikler için hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

SARDİNYA'DA BULUNDUĞU İÇİN TEST YAPILMIŞTI

Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo 83 yaşındaki Berlusconi'nin koronavirüse yakalandığını ve konutunda izole olduğunu açıklamıştı. Zangrillo açıklamasında, "Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" demişti. Zangrillo, Berlusconi'ye, yakın dönemde İtalya'da Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Sardinya adasında bulunmasından ötürü test yapıldığını söylemişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bir gece ansızın gelebiliriz
Azerbaycan gazı TANAP ile Avrupa'ya taşınıyor
"Fırsat kaçtı, Türkiye kendi yolunu açtı"
Yunanlar Davutoğlu'nu manşetlere taşıdı!
Alman ordusuna Türk damgası!
Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Sırp faşistleri Müslümanlara saldırıyor