Berkin Elvan davasında karar
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan'ın davasında karar açıklandı.
Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı’nda başına polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesinin ardından aylarca komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin dava bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık F. D.'ye kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, olası kast nedeniyle 20 yıl, neticeten 16 yıl hapsine karar verildi.
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