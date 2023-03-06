Berat Kandili ibadetleri nelerdir?
Şaban ayının 14. gecesini 15'ine bağlayan Berat Kandili'nin Müslümanlar açısından büyük önemi bulunuyor. Berat Kandili'nde birçok Müslüman oruç tutmak, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerini yerine getiriyor.
Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe (bugün) denk geliyor.
Berat Kandili gecesi ibadetleri
Berat Kandili gecesinde hangi ibadetlerin yapılacağı araştırılıyor. Bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Hz. Muhammed'e salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.
Berat Kandili'nde şu ibadetleri de gerçekleştirebilirsiniz:
1- Gündüzünde oruç tutmak
2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak
3- Kur'an-ı kerim okumak
4- Tevbe istiğfar etmek
5- Salavat getirmek
6- Allah'ı çokça zikretmek
2023 Kandil Günleri
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ
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