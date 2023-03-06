Berat Kandili ibadetleri nelerdir?

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe (bugün) denk geliyor.

Berat Kandili gecesi ibadetleri

Berat Kandili gecesinde hangi ibadetlerin yapılacağı araştırılıyor. Bu mübarek gecede, Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Hz. Muhammed'e salât ve selâmlar getirilmeli, kendisinin şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

Berat Kandili'nde şu ibadetleri de gerçekleştirebilirsiniz:

1- Gündüzünde oruç tutmak

2- Kaza namazı ve Nafile namaz kılmak

3- Kur'an-ı kerim okumak

4- Tevbe istiğfar etmek

5- Salavat getirmek

6- Allah'ı çokça zikretmek

2023 Kandil Günleri

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ