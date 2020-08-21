Berat Albayrak'tan müjde paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşım geldi.



Bakan Albayrak, #MüjdelerOlsun etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda Necip Fazıl Kısakürek'in, "Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!" dizelerine yer verdi.

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,



Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!#MüjdelerOlsun — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 21, 2020

ALBAYRAK: TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor." demişti.