Berat Albayrak: "Taşları yerinden oynattık"

Fosil yakıtlarda dışarıya bağımlı olan Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye yönelmesini “taşları yerinden oynatmak” olarak tanımlayan Albayrak, kitabında, ekonomiyi hedef alan dış kaynaklı saldırılara karşı verilen mücadeleyi anlatıyor.

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak; enerji ve maliyede uyguladığı politikaları “Burası Çok Önemli” adıyla kitaplaştırdı. İki bölümden oluşan kitapta Berat Albayrak; hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görev yaptığı dönemde milli politikaları uygulama nedenlerini ve neleri değiştirmek istediğini anlatıyor.

Türkiye ekonomisine ilişkin görüşlerini de sade bir dille anlatan Albayrak, milli ekonomi politikası sonuçlarının orta vadede ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refaha dönüşeceğini ifade ediyor.

DOĞAL KAYNAKLARI EKONOMİYE KAZANDIRDIK

2015 seçimlerinde İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya giren Berat Albayrak, 24 Kasım 2015 ve 10 Temmuz 2018 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı.

Kabinedeki ilk görevi olan Enerjide yerlileştirme politikaları uygulayan Berat Albayrak, kitabının ilk bölümünde bu konuyu genişçe anlatıyor. Enerjiyi “en büyük meydan okuma alanı” olarak nitelendiren Albayrak, özellikle güneş ve rüzgar enerjisinin hizmete alınmasında önemli projelere ön ayak olduğunu anlatıyor.

TAŞLARI YERİNDEN OYNATTIK

Petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarda dışarıya bağımlı olan Türkiye’nin doğal ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelmesinin “taşları yerinden oynatmak” olduğunu vurgulayan Berat Albayrak, yerli kömür ve borun ekonomiye kazandırılması konusunda da istikamet belirleyen bakanlık olduklarını vurguluyor. Albayrak, Türkiye’nin 65 yıllık rüyası olan nükleer enerjideki ilk projesi olan Akkuyu’nun önemine dikkat çekiyor.

Albayrak kitabın ilk bölümünde; Türkiye’nin doğal gaz ticaretinin merkezi olacağını detaylarıyla anlatıyor. TANAP ve Türk Akım doğal gaz boru hatlarının Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerin enerji arz güvenliği için önemine dikkat çekiyor. Avrupa’nın projeye ilişkin tereddütlerine rağmen TANAP’ın başarıyla hayata geçirildiğini vurguluyor.

TÜRK AKIM TEHDİDİ

Berat Albayrak, Türk Akım projesini tehditlere ve şantajlara rağmen hayata geçirildiğini de anlatıyor. Türk Akım projesini “enerji diplomasisinin meyvesi” olarak nitelendiren Albayrak şu ilginç anekdotu aktarıyor: Türk Akım projesi, enerji alanındaki işbirliğinin ötesinde bir projedir… Bu proje Türkiye-Rusya ilişkileri açısından müspet bir anlam taşıyor olsa da, Batılı ülkeler için ise farklı anlamlar taşıyordu. 2016 yılının Eylül ayında, Batılı bir ülke baş başa görüşmemizde bizi imalı bir şekilde tehdit etti. Projenin yapılmaması gerektiğini, Batı’da bunun bazı sıkıntılara yol açacağını, yoksa Türkiye ve bizim için hiç de iyi olmayacağını ifade edince, biz de diplomatik teamüller çerçevesinde gereken cevabı verdik. Bu olaydan sadece birkaç gün sonra şahsımı hedef alan yalan ve iftira üzerinden yeni bir saldırıya maruz kaldık.”

Albayrak, bakanlığı döneminde geliştirilen enerji projeleriyle ilgili şu özeti yapıyor: “Biz bu kitapta ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı için attığımız adımları ektiğimiz tohumları özetlemeye çalıştık.”

Köprüyü geçtik

Albayrak, kitabının ikinci bölümünde ise 28 aylık Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemindeki icraatlarını anlatıyor. Temmuz 2018 - Kasım 2020 tarihleri arasını kapsayan dönemde Albayrak, enerjiden ekonomiye tam bağımsız bir Türkiye idealiyle çalıştıkları ifade ediyor. Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduktan bir ay sonra Türkiye, ABD’nin ekonomimizi hedef alan kur saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Mart 2019’da tekrarlanan kur saldırısının ardından Türkiye, yerli bir yaklaşımla yeni bir ekonomi programı duyurdu.

NE VARSA YERLİ OLANDA VAR

Albayrak, Türkiye’nin ekonomisini hedef alan saldırılara karşı mücadele ederken yaşadıklarını gözlem olarak kitabına da yansıtıyor. Türkiye’nin büyümek için ihtiyaç duyduğu finansal kaynağı elde etmek için tasarruf ve verimlilikte sıkı politikalar uyguladıklarını belirtiyor. Albayrak, ekonomik bağımsızlık için cari açık probleminin ise üretim, yatırım, istihdam ve ihracat ile güçlü bir turizm geliriyle kapatılması yönünde politikalar uyguladıklarını vurguluyor. Berat Albayrak “Burası Çok Önemli” kitabının sonuç bölümünde ise şu özeti yapıyor: “Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz.”