Benzine zam geliyor!

KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta bir zam daha geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Gelen zam pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Bugün de benzine yeni bir zam geliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 2 TL zam yapılması bekleniyor.

Gelecek 2 liralık zammın ardından benzin pompa fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 36,03 TL, Ankara’da 36,47 TL ve İzmir’de 36,56 TL’yi görecek.