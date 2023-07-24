Benzine zam geliyor!
Motorinin ardından benzine de büyük zam geliyor. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresine zam yapılacağı açıklandı.
KDV artışı sonrası petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıta bir zam daha geliyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorine 1 lira 55 kuruşluk zam gelmişti. Gelen zam pompa fiyatlarına yansıtıldı.
Bugün de benzine yeni bir zam geliyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzine 2 TL zam yapılması bekleniyor.
Gelecek 2 liralık zammın ardından benzin pompa fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 36,03 TL, Ankara’da 36,47 TL ve İzmir’de 36,56 TL’yi görecek.
Yorumlar