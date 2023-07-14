Benzine zam geliyor!
Benzine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzine zam
Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.
Motorin fiyatlarında ise, herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26.37 liradan satılırken, benzinin litresi ortalama 26.65 liradan satılıyor.
Yorumlar