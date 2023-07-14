Benzine zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine zam

Benzine 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 32 kuruş zam geliyor.

Motorin fiyatlarında ise, herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26.37 liradan satılırken, benzinin litresi ortalama 26.65 liradan satılıyor.