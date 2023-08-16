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Benzine zam geldi!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,55 TL zam geldi. Zam pompaya yansıdı.

Benzin ve motorin fiyatları hemen her gün değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt ücretleri de sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz ay ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmesiyle fiyatlarda yeniden hareketlilik oldu.

Motorinin ardından benzine de zam geldi

11 Ağustos cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,80 TL'lik bir zam gelmişti.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,55 TL zam geldi.

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