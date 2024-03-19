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Benzine ve motorine bir zam daha!

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. 21 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine ve benzine zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

ikisini de zam geliyor

Brent petrol fiyatları 86 doları aşarken, benzin ve motorine de zam geliyor.

21 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 50 kuruş, motorine ise 1 lira 30 kuruş zam bekleniyor.

 

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