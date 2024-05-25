Benzine indirim geldi: Tabelada fiyat değişti

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. 25 Mayıs itibarıyla benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi.

Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 41.36 liradan satılıyor.