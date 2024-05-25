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Benzine indirim geldi: Tabelada fiyat değişti

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere (25 Mayıs) benzine 1 liranın üzerinde indirim geldi. İndirim, pompa fiyatlarına da yansıdı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. 

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. 25 Mayıs itibarıyla benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi.

Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 41.36 liradan satılıyor.

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