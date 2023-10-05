Benzine bir indirim daha geliyor!

Sürücülerin yakından ilgilendiği akaryakıt sektöründe inişli-çıkışlı değişim sürüyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Sektörde çoğunlukla zam uygulamaları konuşulurken, ceplere rahatlık verecek yeni bir haber geldi.

Benzine bir indirim daha

5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim yapılmıştı. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.