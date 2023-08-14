Benzine 1 liranın üzerinde zam geliyor!

Benzin ve motorin fiyatları hemen her gün değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt ücretleri de sürücüler tarafından yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz ay ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmesiyle fiyatlarda yeniden hareketlilik oldu.

Motorinin ardından benzine zam geliyor

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.

11 Ağustos cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 1,80 TL'lik zam gelmişti.

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,30-1,55 TL arasında bir zam bekleniyor.

Zammın gelmesi durumunda benzinin litresi 37,43 TL'ye ulaşacak.