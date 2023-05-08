Benzin ve motorine zam geliyor!

9 Mayıs Salı gününden itibaren benzine 43 kuruş, motorine ise 66 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışlarıyla beraber İstanbul'da benzinin litresi 19 lira 82 kuruştan, motorinin litresi ise 18 lira 58 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol haftaya yükselişle başlayarak 76 dolara kadar yükseldi.