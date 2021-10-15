Benzin istasyonunda alışveriş yapan bir kişiye arkadan saldırdı
Ankara'da benzin istasyonunda alışveriş yapan bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırgan kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan bir polis memurunu da yaralı. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken saldırgan gözaltına alındı.
Ankara’da bir kişi benzinlik istasyonunda alışveriş yaptığı esnada, başka bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Görüntüler güvenlik kameralarına yansırken polis, saldırganı etkisiz hale getirmek istediği sırada bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgilere göre V.B, benzinlik istasyonundaki markette alışveriş yaptığı esnada arkasından gelen S.H.B.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası markette bulunan kasiyer ve V.B. marketten hızla uzaklaşırken saldırgan yere düşürdüğü bıçağı alarak peşlerinden koştu. O anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
POLİSİ DE YARALADI
Bıçağı yerden alıp hızla bulunduğu yerden uzaklaşan saldırgan, pompacılara da saldırdı. O esnada saldırgan S.H.B. kendisini etkisiz hale getirmek isteyen polisi de elinden yaraladı. Polis ekipleri saldırganı etkisiz hale getirirken şahsı gözaltına aldı. Bıçaklı saldırıya uğrayan V.B. ile elinden yaralanan polis, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'da benzin istasyonunda alışveriş yapan bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 15, 2021
🔹Olay sonrası kaçmaya çalışan saldırgan kendisini etkisiz hale getirmeye çalışan bir polis memurunu da yaralı.
🔹Saldırgan gözaltına alınırken yaralananlar ise tedaviye alındı. pic.twitter.com/SjIuDCq3t7
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