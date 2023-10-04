Benzin fiyatları yine değişiyor!
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında büyük indirim bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Dev indirim geliyor
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.
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