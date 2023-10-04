Benzin fiyatları yine değişiyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dev indirim geliyor

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 lira 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.13 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.71 liradan satılıyor.