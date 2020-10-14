Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Bakan Pekcan, "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." dedi. Pekcan emlakçılık sektöründeki yeni uygulamalarla ilgili bilgi verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yetki belgesi almadan emlakçılık yapılamayacak, belgesi olmayan işletmeler ilan sitelerine üye olamayacak." dedi. Pekcan söz konusu değişiklik ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçladıklarını belirtti.

Bakan Ruhsar Pekcan, "Emlak alım satımına aracılıkta %4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaşlarımızdan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak." diye konuştu.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz pic.twitter.com/MrkTLyfZpR — Ruhsar Pekcan (@pekcan) October 14, 2020

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Pekcan Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.