İlçe belediyesi güneş enerjisi santrali kurdu

CHP Lideri Denizli Bozkurt Belediyesi Güneş Enerjisi Santrali’nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, belediyelerinin tarih yazdığını belirterek , “Artan hayat pahalılığı, artan enerji fiyatları nedeniyle çiftçimiz ekip biçemez hale gelmiş. Yılda 3 ürün alan Hambat Ovası’nın ekilen alanları her geçen gün azalmış. Neden? Girdi maliyetlerinin yüzde 70’ine varan enerji maliyeti yüzünden.Dedik ki, kendi elektriğini kendin üret. Zaten belediye olarak 2015 yılında yanda gördüğünüz güneş enerjisi sistemini kurmuştuk. Güneş enerjisi sistemini 2016’da devreye almış ve para kazanmaya başlamıştık. Yani aslında enerjiyi biliyorduk. Heyecanımız sönmek üzereydi ki sizin çiftçiye elektriği bedava vereceğiz çıkışınız, bizi heyecanlandırdı. Sayın Genel Başkanım vizyonu siz çizdiniz, düğmeye biz bastık” dedi

Törende CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada Şanlıurfalı çiftçilerin en çok şikâyet ettiği konunun elektrik fiyatlar olduğunu anımsatarak "Bizim çiftçi, elektriği niye bu kadar pahalıya alır? Gübre, ilaç, mazotu anladık; dışarıdan geliyor. Allah’ın güneşi bedava. Niye bu kadar pahalıya elektrik tüketiyor, diye. Oturduk, hesap yaptık, çalıştık. Gördük ki; sağlıklı ve düzenli yatırım yapabilirsek, akılcı bir yatırım yapabilirsek çiftçimize elektriği bedava verebiliriz. Şanlıurfalılara söyledim. Dedim ki ‘Yerel yönetimlerde, büyükşehir belediye başkanlığını bize verin, bütün Şanlıurfalı çiftçilerin tamamına elektriği ücretsiz vereceğiz.’ Mümkün mü, mümkün. Planlı mı, planlı. Hesabı yapıldı mı, yapıldı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:Erdoğan Bay Kemal’in hesap uzmanı olduğunu bilmiyor. Ben hesap uzmanıyım, gerçekten de hesap uzmanıyım. Yıllarımı… Hesap uzmanı olarak çalıştım Maliye Bakanlığı’nda. Plan nedir, program nedir, proje nedir, hesap nedir, kitap nedir? Bütün bunları bilirim.

Elektrik üretmek için doğal gaz alıyorsunuz, karşılığında dolar ödüyorsunuz. Akaryakıt, kömür alıyorsunuz dolar ödüyorsunuz. Allah’ın güneşi bedava kardeşim. Dolar lobilerine teslim olmuşlar. Kömür, akaryakıt lobilerine teslim olmuşlar. Ama hiç kimse şunu unutmasın Kılıçdaroğlu kimseye teslim olmaz. Gideriz elektriği üretiriz, Allah’ın güneşi bedava. Yaparız ve çiftçimize veririz.

Neden çiftçiden başladık? Çünkü karnımızın doyması lazım. 85 milyonu besleyecek olan çiftçidir. Üretmesi lazım. Çiftçi zarar ederse ve toprağa küstürürseniz bunun sonu felakettir. Her şey dışarıdan gelsin. Buğday dışarıdan, mısır dışarıdan, et dışarıdan, canlı hayvan dışarıdan. Fasulyeden, mercimekten, yulaftan her şey dışarıdan. Bu bereketli toprakları kim çalıştıracak, kim üretecek? Çiftçi.

Bunun için hep beraber çiftçilerin kazanabileceği bir ortamı yaratmak zorundayız ve bunu yaracağız. Göreceksiniz, sizlerin oyları ile iktidar olduğumuzda kırsalda çalışan genç çocuk ve kadınların sosyal güvenlik primini de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Onlar çalışacak ve yeri, zamanı gelince de emekli olacaklar. Göreceksiniz. Çiftçinin rahat ettiği, rahat tatil yaptığı, eğlendiği, ürününü aldığı, hasadını yaptığı, düğününü huzur içinde gerçekleştirdiği, tatilini yaptığı bir iklimi yaratacağız. Çiftçiyi küstürdüğümüz zaman hepimiz kaybederiz. Oysa Türkiye’nin kaybetmeye değil kazanmaya ihtiyacı var.