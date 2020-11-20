Belediye Başkanı Serdar Aksoy gözaltında

İzmir'in Menemen ilçesinde polis soruşturma kapsamında belediye binasında arama başlattı.

29 kişi için gözaltı kararı verilen soruşturmada, aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLMİŞTİ

CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmişti.

Partiden, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında, İzmir İl Başkanlığımızın görüşleri ve üç milletvekilimizden oluşan inceleme heyetinin raporu değerlendirilmiş, partimizin ilkeleri ve etik değerleri esas alınarak, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un 'kesin ihraç' istemiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir." açıklaması yapılmıştı.

Disiplin Kurulu'na sevk edilen Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurmuştu. Aksoy, "Üyesi olduğum CHP'den istifa ediyorum. Belediye Başkanı olarak halkımızın verdiği yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim." ifadelerini kullanmıştı.