Belediye başkanı ‘kesinleşti’ diyerek müjdeyi verdi: Altın rezervi bulundu

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, ilçede altın bulunduğunun kesinleştiğini açıkladı.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, açıklamalarda bulundu.

Çebi şunları dile getirdi:

Eski mimariyi değiştirmek istedik ve caddelerin üst yapısı ile alt yapısı ve yağmur suyu kanalıyla beraber kapsamlı çalışma yapıyoruz. Mahalle yollarımızda yüzde 50’sini beton asfalt şeklinde kapladık. Bazı yollarımızda eksiklikler var, ama ambulansımızın çıkamadığı bir yolumuz yok”

“AK Parti döneminde 60 dönümlük araziye sanayi sitesi yaptık, örnek gösterilebilecek bir yatırım oldu. Araklı ilçemizdeki tüm sanayi esnafını bir site içerisine topladık. Biz bir çok şey yaptık ama reklamını yapmadık. Gençlerimize iş bulma konusunda Araklı4da büyük projeye başlıyoruz. Büyük Organize Sanayi Bölgesine çalışıyoruz ve yerimiz hazır”

Altın bulunduğu kesinleşti

İlçede bulunan altın rezervi ile ilgili konuşan Başkan Çebi, “Araklı ilçemizde altın rezervi bulunduğu kesinleşti ve bu açıklandı. Yazın inşallah sondajlar yapılacak. Devletimize katkı olacak şekilde çalışmalara başlandı” dedi. (Sonnokta)