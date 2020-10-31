AjansHaber.com.tr Dünya O öğretmen açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterince açığa alındı

Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürünü ilkokul öğrencilerine gösteren öğretmen görevden alındı.

Belçika'da bir ilkokul öğretmeni Fransız Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir karikatürünü öğrencilere gösterdiği için görevden alındı.

Belçika basınındaki haberlere göre, başkent Brüksel'in Molenbeek bölgesindeki bir ilkokul öğretmeni 6. sınıf öğrencilerine tabletinden karikatürü gösterdi.

Çocukların derste olanları ailelerine anlatmaları üzerine bazı aileler okul yönetimine durumu aktardı. Olayın okulun bağlı olduğu Belediyeye iletilmesinin ardından öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Molenbeek Belediye Başkanı Catherine Moureaux, öğretmenin karikatürü gösterdiği için değil, 10 yaşındaki çocuklara açık saçık görsel gösterdiği için görevden alındığını söyledi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye'ye 29 Ekim jesti
Hajiyev: "Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi"
Ermenistan cephesindeki rahiplerden skandal çağrı
Altun'dan Fransa'ya ders niteliğinde yanıt
Ermenistan ordusu askerleri böyle havaya uçtu
Saldırı hazırlığındaki savaş uçakları düşürüldü
Ermeni kadın ve eşine Azerbaycan sahip çıktı