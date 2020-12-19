Belçika Temsilciler Meclisi'nden Azerbaycan ve Türkiye karşıtı karar

Meclis, Türkiye'ye de, "bölgede istikrarı bozucu müdahalelerine son vermesi" çağrısında bulundu.

Türkiye ise Belçikalı parlamenterlerin oy birliğiyle aldığı bu kararı tepkiyle karşıladı.

Belçika Federal Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerin ortaklaşa hazırladığı karar tasarısında, "Azebaycan'ın Karabağ'daki yeni düşmanlıklarının kınandığı" belirtildi.

Oybirliğiyle kabul edilen tasarıda Belçika hükümetine, savaştan etkilenen Ermeni nüfusa yardım etmek, savaş suçlarını izlemek ve ateşkesi korumak için bir dizi önlem alma çağrısında bulunuldu.

Belçikalı milletvekilleri, Dağlık Karabağ'ın sınırları ile halkın kendi kaderini tayin hakkına saygı gösteren bir barış anlaşmasının müzakere edilmesini de istedi.

Tasarıda, "Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda oynadığı olumsuz role" de vurgu yapıldı. Türkiye'nin, "bölgedeki istikrarı bozucu askeri müdahalelerinin sona erdirilmesi" istendi.

Belçika Ermenileri Komitesi, meclisin kararından duyulan memnuniyeti dile getirerek, milletvekillerine teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı: Ne tarihi ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Belçika Temsilciler Meclisi'nin kararının, "ne tarihi ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını" söyledi.

Aksoy, yaptığı açıklamada şunları keydetti:

Yukarı Karabağ konusunda Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda bugün (18 Aralık) kabul edilen 1597 sayılı karar ne tarihi, ne hukuki, ne de sahadaki gerçeklerle bağdaşmaktadır. Türkiye hakkında mesnetsiz iddia ve ithamlar da içeren bu kararı reddediyoruz.

Bu karar Belçika Temsilciler Meclisi’nin, bazı parlamentoların tek yönlü Ermeni söylemlerine nasıl alet olduğunun, ön yargılarla hareket ettiğinin, iç siyasete yönelik dar çıkarlara rehin kaldığının bariz bir örneğidir.

Sözkonusu karar, Türkiye-Belçika ilişkilerine katkı yapmayacağı gibi, bölgede barış ve istikrar sağlanmasına yönelik çabalara da hizmet etmeyecektir. Bu tür kararlar ayrıca, Ermenistan’ın gerçekleri kabullenme sürecini geciktirerek, üzerine düşen sorumlulukları üstlenmekten kaçmaya teşvik etmektedir.

Öte yandan, Belçika Temsilciler Meclisinde aynı gün kabul edilen 9 Aralık tarihinin soykırımların kurbanlarını anma günü olarak ilan edilmesine dair kararda 1915 olaylarına yapılan atıf, AİHM kararları başta olmak üzere hukukun temel ilkelerine de aykırıdır.

Belçika’dan beklentimiz aklıselimle davranması ve sözkonusu kararlar bağlamında ikili ilişkilerimizi gölgeleyecek adımlar atmaktan uzak durmasıdır.

"Bu karar Belçika Temsilciler Meclisi’nin, bazı parlamentoların tek yönlü Ermeni söylemlerine nasıl alet olduğunun, ön yargılarla hareket ettiğinin bariz bir örneğidir."



🔹Türkiye'den Belçika Temsilciler Meclisinin Yukarı Karabağ kararına tepki pic.twitter.com/a8bTop8cwS — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 19, 2020

BBC