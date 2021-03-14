Belçika tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda polis ve avukatlar da gözaltında

Belçika polisi, Aralık 2020'de, kripto mesajlaşma attı Sky ECC'nin şifrelerini kırmayı başardı ve yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirildi.

Uyuşturucu şebekelerinin gizli mesajlarına ulaşan polis, bu sayede geçtiğimiz haftalarda Anvers limanında 15 ton kokain ele geçirdi.

Hollanda'ya da sıçradı

Mesajların çözülmesinin ardından, Salı sabahı Belçika tarihinin en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında biri başlatıldı. Sky ECC operasyonuna, federal polise bağlı bin 500 memur katıldı. 200 farklı noktaya eş zamamlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında tanınmış kick boksçu Jamal Ben Saddik ile 2 avukatın da bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Sky ECC operasyonu çerçevesinde Hollanda'da da 75 ayrı noktaya baskın düzenlendi. Baskınlarda 28 ateşli silah, tekne, otomobil, jet ski, nakit para ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şifreli mesajları okumayı sürdüren Belçika polisi, elde edilen bilgiler ışığında operasyonları derinleştiriyor. Anvers'te narkotik biriminde görevli 2 polis baş müfettişi de, suç örgütlerine bilgi sızdırma ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı.

'Panik yok'

Federal yargıç Eric Van der Sypt, Belçika medyasına, şifreli mesajları okumaya devam ettiklerini, önümüzdeki günlerde yeni tutuklama ve soruşturmaların gündeme gelebileceğini söyledi.

Belçika medyasına göre, suç örgütlerinin tepesindeki bazı isimler, böyle bir operasyonun yapılacağını biliyordu. O yüzden "gerekli önlemler alındı" ve suç örgütleri arasında panik yok.

Polis, Sky ECC sistemini meşru amaçla kullanan kişilerin, soruşturma dışında kalabilmeleri için, kendilerine başvurması çağrısında bulundu.