Bekleyen gemilerin geçişişi 3 gün sürecek

Rabi, Sada el Balad kanalına yaptığı açıklamada, Ever Given gemisinin hareket etmesinin ardından kanaldaki çalışmaların 24 saat süreceğini belirterek, su kanalı girişlerinde bekleyen gemilerin geçişlerinin ‘yaklaşık 3 buçuk gün’ süreceğini ifade etti.

Rabi günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Panama bandıralı dev konteyner gemisinin kısmi olarak tekrar yüzdürüldüğünü, burnunun kıyıdan 102 metre uzaklaştırıldığını ve yüzde 80 oranında doğru yöne çevrildiğini belirtti.

Kurum Başkanı, geminin tamamen yüzdürüldükten ve inceleme için bekleme alanına döndürüldükten sonra kanalda seyrüsefer trafiğinin yeniden başlayacağını teyit etti.