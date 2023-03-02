Bekaroğlu: "Kızılay, hayır kurumu olmaktan çıkarılmış’

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Kızılayın, uluslararası kimliği olan ve tüm dünyaca tanınan ülkenin milli, insani yardım kuruluşu olduğunu söyledi.

Türk Kızılayın zor durumda olan insanlara karşılık beklemeden el uzatan bir kurum olarak bilindiğini ifade eden Bekaroğlu, "Bu el milletin elidir. En fakir olan kişi bile yeri geldiğinde bu kuruma yardım eder. Bu kurumun gelmiş olduğu son durum maalesef deprem dolayısıyla milletin önüne serildi. Kızılay, hayır kurumu olmaktan çıkarılmış, bütünüyle bir ticari kurum haline getirilmiş. Bu kapsamda Kızılay, bir holdinge dönüştürülmüş ve 12 şirket bu holdinge bağlanmış, ticaret yapıyor." dedi.

Bekaroğlu, seçimlerden sonra ilk olarak Türk Kızılay meselesine el atacaklarını, bu meselenin başka hiçbir mesele ile karşılaştırılamayacağını sözlerine ekledi.