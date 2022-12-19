Beden eğitimi dersinde futbol oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti! Cenazesi toprağa verildi!

Yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Mehmet Eren Başar'ın (12) cenazesi, ailesi tarafından Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alındı.

Cenazesi Gölyaka ilçesine bağlı Kuyudüzü Mahallesi'ndeki evine getirilen Başar için helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Kuyuduzu Mahalle Camisi'nde düzenlenen törende, anne Serpil ve baba Mustafa Başar taziyeleri kabul etti.

Başar'ın cenazesi, kılınan namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene Başar'ın okul arkadaşları da katıldı.

Gölyaka ilçesindeki Şehit Ercan Eker Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Mehmet Eren Başar (12), 12 Aralık'ta beden eğitim dersinde futbol oynarken fenalaşmış, Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak Çocuk Bölümüne sevk edilen Başar, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.