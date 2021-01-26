Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni yılla birlikte yeni bedelli askerlik ücretleri de belli oldu. Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında, 37 bin 70 liradan, 39 bin 788 liraya yükseldi. Bedelli askerlik ücretini dövizle ödeyecek yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de ücrete kur ayarlaması yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK SON 1 YILDA YÜZDE 13,50 ZAMLANDI

Geçen 2020 yılında ocak–haziran ayları döneminde 35 bin 054 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13,50 oranında artmış oldu.

DÖVİZLE ASKERLİKTE HESAPLAMA DEĞİŞİKLİĞİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik başvurusu yapan gurbetçilerin ödeyeceği para tutarı, Merkez Bankası'nca yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM'ye sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor. Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.