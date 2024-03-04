Mustafa Destici trafik kazası geçirdi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde olduğu araç, Tokat Reşadiye yolunda trafik kazası geçirdi.
Sivas’tan Tokat’a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de içerisinde bulunduğu otomobil, Niksar ilçesi ile Reşadiye ilçesi arasındaki kontrolden çıkarak bariyelere çarptı.
Kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.
Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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