BBC Türkçe'den çifte standart

HDP’nin gönüllü yayın organı gibi hareket eden site, AK Parti kongresindeki kalabalığı “skandal” diye nitelendirirken Diyarbakır’daki Nevruz mitingini olağan bir şeymiş gibi gösterdi. BBC Türkçe, yoğun tedbirler altında gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi’ni “Lebalep: AKP Kongresi’ne koronavirüs ortamında kalabalık katılım sosyal medyada tepki çekti” başlığıyla verdi. HDP’nin üç gün önce yaptığı Nevruz mitinginde ise “Diyarbakır Nevruz mitingine on binlerce kişi katıldı” başlığı attı. BCC Türkçe’nin bu iki yüzlüğü pes dedirtti.