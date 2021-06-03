BBC, Filistinle ilgili videolarını kaldırdı

Birleşik Krallık'ın resmi yayın kuruluşu BBC, birkaç yıl önce öğrencilere yönelik, Filistin tarihini ve İsrail işgalini konu edinen 7 bölümden oluşan eğitim videoları hazırlamış ve yayımlamıştı.

İsrail yanlısı grup kaldırılmasını istedi

Independent Türkçe’nin haberine göre, bu videolar İngiltere’de faaliyet gösteren İsrail yanlısı gruplardan UKLFI’nın (UK Lawyers for Israel), şikayeti üzerine kaldırıldı. Grup, mart ayında BBC’ye gönderdiği mektupta, videoların “"dengesiz ve partizan" olduğunu öne sürmüştü.

BBC'den açıklama: İnceleme sonucu değiştirebiliriz

BBC'nin Eğitim Müdürü Helen Foulkes, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, birkaç yıl önce siteye eklenen içeriği editöryal ilkelere uygunluğunu değerlendirmek için gözden geçirdiklerini ve bu yüzden kaldırdıklarını söyledi. Foulkes, inceleme sonucunda içeriği değiştirebileceklerini ya da tümüyle kaldırabileceklerini ifade etti.

Yahudi örgütler ders kitabının içeriğini değiştirtti

İngiltere’de, nisan ayında UKLFI ve diğer Yahudi örgütlerinin isteği üzerine Orta Doğu'yla ilgili iki ders kitabının içeriği değiştirilmişti.