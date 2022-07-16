Bayram tatillerinde yaşanan trafik kazalarında ölüm ortalaması düştü

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini tamamlayıp evlerine dönecek vatandaşlara seyahatlerini güvenli şekilde yapabilmeleri için bazı uyarılarda bulundu.

Dönüş yolunda trafik kurallarına uyma çağrısında bulunan Soylu, vatandaşlardan emniyet kemerlerini takmalarını, hız limitlerine uymalarını, direksiyon başında cep telefonu kullanmamalarını ve seyahatlerinde mola vermelerini istedi.

Soylu, "Son 10 yılda 9-10 günlük bayram tatillerinde ölüm ortalaması 15, 2022 Kurban Bayramı 7. Sağ salim evimize dönüş için hep birlikte kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.