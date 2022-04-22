AjansHaber.com.tr Gündem Bayram ikramiyeleri yatıyor

Bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan'da ödenecek

Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı, Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeme tarihlerini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;

2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Emeklinin bayram ikramiyesi belli oldu
Kinder'in ithalatına analiz zorunluluğu getirdi
Zelenskiy'e Yozgat yapımı ekipman
İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüse saldırı!
Gaziosmanpaşa TÜGVA ofisinde patlama!
Bayram ikramiyeleri yatıyor
Ebubekir Şahin'den 28. kuruluş yıl dönümü mesajı