Bayram feci kaza ile başladı!
Ramazan Bayramı trafik kazası ile başladı. Karaman'da üst geçitten düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Mehmet Altın (63) yönetimindeki 70 ABM 714 plakalı hafif ticari araç, Cumhuriyet Mahallesi Ereğli köprülü kavşağı üst geçidinde demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü.
Sürücü Mehmet Altın kaza yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Melisa Altın ve İlkay Kalaycı yaralandı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İlkay Kalaycı hastanede yaşamını yitirdi.
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